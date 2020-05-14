Bayramiç'te korona virüs denetimleri

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında sıkı denetimler gerçekleştirildi.

Bayramiç ilçe merkezinde; gıda kontrol görevlisi, sağlık personeli, polis ve zabıtadan oluşan iki ayrı ekip, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemleri denetledi. Özellikle son genelgeyle yeniden faaliyetlerine izin verilen berber ve güzellik salonları denetlenirken, ilçedeki marketler ve yolcu taşımacılığı yapan minibüsler de denetimden geçti. Berberler ve güzellik salonlarını denetleyen ekip, esnafları kurallar konusunda bir kez daha bilgilendirdi ve eksikler konusunda uyardı. Müşteri sayısı, dezenfektan bulundurma, tek kullanımlık önlükler ve araç gereçlere bakan ekip, salgınla mücadelede esnafların üstlendiği önemli rolü anlattı.

Bir diğer ekip ise marketlerde ve minibüslerde kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti. Denetimden memnuniyet duyduklarını belirten esnaf, eksikleri kısa sürede gidereceklerini dile getirdi.