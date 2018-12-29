İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayramiç'te Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yıldönümü dolayısıyla mevlit okutuldu

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy’un ölümünün 82.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 82. yıl dönümü dolayısıyla anıldı.


Bayramiç Belediyesi Mehmet Akif Ersoy için babasının Bayramiç'te görev yaptığı Karşıyaka Caminde Cuma namazı sonrası mevlit okutup, pilav dağıttı. Belediye Başkanı Sadettin Arslan, ''İlçede her yıl onu anıyoruz. Her sene olduğu gibi bu yılda mevlit okutup halka pilav ikramında bulunduk. İstiklal Marşımızın yazarı ve hemşehrimiz Mehmet Akif Ersoy'u ölümünün 82'inci yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyoruz. Bayramiç halkı olarak böylesine büyük bir şaire sahip olmakla iftihar ediyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.