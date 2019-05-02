Bayramiç'te öğrenciler doğayla buluştu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bulunan Menderes Ortaokulu'nun öğrencileri ve öğretmenleri, doğa yürüyüşü yaparak, çevredeki plastik atıkları topladı.

Bayramiç'in Menderes Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, doğa yürüyüşü yaptı. Yürüyüşün ardından Sıfır Atık Projesi kapsamında çevredeki plastik atıkları topladı. Okul Müdürü Ayten Burçak ve Beden Eğitim Öğretmeni Hasan Tahisn Kaloğlu idaresinde doğa yürüyüşüne başlayan öğrenciler, temiz hava ve yeşillikler eşliğinde köy yollarında ilerledi. Öğrenciler, dönüş yolunda ise toplum hizmeti çalışması olarak plastik atıkları topladı. Öğrencilerin topladığı atıklar, geri dönüşüme gönderildi. Etkinlikle hem öğrenciler doğayla iç içe olma fırsatı yakaladı hem çevre temizlendi hem de milli ekonomiye katkı sağlandı.