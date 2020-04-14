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Bayramiç'te ücretsiz maske dağıtımı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, faaliyette bulunan marketlerde ücretsiz maske dağıtıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, faaliyette bulunan marketlerde ücretsiz maske dağıtıldı.


Bayramiç'te Korona virüs salgınıyla mücadele devam ederken, ilçede gerekli çalışmalar aralıksız sürüyor. Zabıta ekipleri, marketlere girişte kendilerine maske verilmediği yönünde vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Bilindiği üzere marketlere maskesiz giriş yasaklanmış ve maske bulundurma zorunluluğu getirilmişti. Vatandaşların şikayetleri üzerine harekete geçen ekipler, ilçedeki marketlere maske dağıttı. Maskeleri olmadığı için evlerine dönen vatandaşlar, bu sorundan kurtarıldı.

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