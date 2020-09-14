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Bayramiç'te ziraat arazisinde yangın

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde bulunan ziraat arazisinde yangın çıktı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bulunan ziraat arazisinde yangın çıktı. Ekiplerin başarılı müdahalesiyle yangın ormanlık alan sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.


Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Çavuşköy köyünde henüz belirlenemeyen bir sebeple ziraat arazisinde yangın çıktı. Saat 15.32'de başlayan yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 9 arozöz, 1 dozer, 2 su ikmal aracı ve 48 personel müdahale etti. Ekiplerin başarılı müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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