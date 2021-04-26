Bayramiç'teki yavru tilki ilgi odağı oldu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde insanların yanına kadar inen yavru tilki, kısa sürede görenlerin ilgi odağı haline geldi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Tülüler köyü baraj mevkiinde yemek yiyen bir kişi tarafından görüntülenen yavru tilki kısa sürede ilgi odağı oldu. Yanındaki arkadaşına ‘Peynirin kokusuna geldi' herhalde diyen şahıs, tilkinin yakınlaşma anlarını çekti. Korkusuzca insanların yanına yaklaşan tilkinin yiyecek isteyen gözlerle bakması dikkat çekti.