Beklediği organ 7 kere uymadı, 8'incisinde mutlu sona ulaştı

bağışta mutlu sona ulaştı.

Çanakkale'nin Küçükkuyu ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Ahmet Yıldız, böbrek rahatsızlığı sebebiyle yaklaşık 8 yıldır diyalize giriyordu. Yıllarca tedavi gören, ancak tedavilerin sonuç vermemesi sonucu böbrekleri iflas eden Yıldız, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurmaya karar verdi. Kendisine 7 kere böbrek bağışı çıkmasına rağmen yapılan kan ve doku testlerinin olumsuz çıkması sebebiyle bir türlü sağlığına kavuşamayan 69 yaşındaki hastanın yüzü 8. bağışta güldü. Yaklaşık 3 saatlik başarılı bir operasyon sonrası hızla sağlığına kavuşan Ahmet Yıldız, çok iyi koşullarda tedavi gördüğünü belirterek hastane personeline ve doktorlara teşekkür etti.

“O geceki sevincini herkesin görmesini isterdim”

Ahmet Yıldız'ın tedavi sürecinde başrol oynayan isimlerden olan ÇOMÜ Tıp Fakültesi Üroloji A.D. Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, hastanın son durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hastamız, böbrek taşına bağlı olarak yıllarca tedavi gördü. Ancak tedaviler yanıt vermedi ve böbrekler iflas etti. Yaklaşık 8 yıldan beri diyalize giren bir hastamızdı. Ahmet bey, kendisine 7 kere böbrek çıkan bir hastamız. Her seferinde maalesef doku ve kan uyuşmazlığı sebebiyle nakledemedik. En son nisan ayında böbrek çıktı kendisine. Doku testi uyumu da gerçekleşti. Ancak o dönemde kan sulandırıcı bir ilaç kullandığı için, kanama riski yüksek olduğundan yakınları böbrek naklini kabul etmediler. Ahmet ağabey de o gün çok üzüldü. ‘Bu benim son şansımdı' dedi. Bizi de üzdü. Bu binde bir olacak bir şey. Böbrek zor çıkıyor. Zaten bağış sayısı çok az. Fakat garip bir tesadüftür ki; hemen takip eden haftalarda ilk çıkan organ bağışında yine böbrek Ahmet beye uyumlu çıktı. Bu kez kan sulandırıcı kullanmadığı ve doku testleri de olumlu çıktığı için o gece böbrek naklini yaptık. 3 saatlik bir operasyon ile taktık. O geceki sevincini herkesin görmesini isterdim. Çocuklar gibiydi. Çok mutlu oldu. 2 kere piyango vurmuş gibi oldu. Şuan hastamızın durumu gayet iyi. Günlük idrar çıkışı 3 buçuk litrenin üzerinde. Böbrek fonksiyonları normale geldi” ifadelerini kullandı.

Böbrek nakli sonrası mutluluğunu dile getiren Ahmet Yıldız ise hastane personeline teşekkür ederek şunları kaydetti:

“Vücudumda hiçbir şey yoktu. Ağzımda tat yoktu. Şimdi çok güzel. Allah'a bin şükür olsun. Milletimiz de duyarlı, şu organı verenlerden Allah razı olsun.”