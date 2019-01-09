Çanakkale'nin Çan ilçesinde otobüs ve taksi şoförlüğünden emekli Hasan Yonar, bıçak, törpü, cam kırığı, ve zımpara kullanarak tamamen el işçiliğiyle klarnet yapıyor.

Otobüs ve taksi şoförlüğünden emekli 79 yaşındaki Hasan Yonar, boş vakitlerini değerlendirmek için klarnet işi ile uğraşıyor. Emekli olduktan sonra boş zamanlarını değerlendirmek için 12 yıl önce torununun aldığı klarneti tamir etmeye çalışan ve bunu başaramayınca ağaçtan aynı ölçülerde klarnet yapma hevesine giren Yonar, torununun getirdiği klarnetin aynı ölçülerini çıkararak benzerini yapmayı başardı. Yonar, evinin bahçesine yaptığı küçük bir atölyede delmesini matkap ile yaptığı klarnetleri tornası olmadığı için bıçak, törpü, cam kırığı, ve zımpara kullanarak yapıyor. 220 parçadan oluşan klarnetin bütün parçalarını kendi imkanları ile yapan Yonar, bazı parçaları buzdolabı soğutucularından, bazı parçaları ise bebek arabası yaylarından temin ederek, bunları işliyor. Yaklaşık 3 ayda bir klarnet yapan Yonar'ın tamamen el işçiliği ile yaptığı klarnetler atölyesini süslüyor.

Tamir işi ile başladığı klarnetlerden 15 tane yapıp bozduğunu ifade eden Hasan Yonar, “Heves ile başladım ve hırsımdan taviz vermeden devam ederek on altıncı klarnetimde sonuca ulaştım. Çanakkale‘de klarnet ustası Naci Hocaya klarneti götürdüm ve test ettirdim. Naci Usta beni alnımdan öptü. ‘Sen ilk klarnetini böyle yaparsan bundan sonra daha ne klarnetler yaparsın' dedi. Ben de ondan sonra hevesimi kırmadan işime devam ettim. Evin bahçesine yaptığım küçük bir atölyede delmesini matkap ile yaptığım bu klarnetleri tornam olmadığı için bıçak, törpü, cam kırığı, ve zımpara kullanarak yapıyorum. 220 parçadan oluşan klarnetin bütün parçalarını kendi imkanlarım ile yapıyorum. Bazı parçalar buzdolabı soğutucularından, bazı parçaları ise bebek arabası yaylarından. Yaklaşık 3 ay gibi bir sürede bir klarnet yapıyorum. Tamamen el işçiliği ile yaptığım bu klarnetlerim atölyemi süslüyor. Geçenlerde bir kız çocuğu ‘Amca ben bu klarneti beğendim' dedi. Şimdi bu kızımızın klarnetini denemedeyim. Onu kızımıza teslim edeceğim. İsteyen çok oluyor, ama klarnetten ticaret yapanlar istiyor. Ben de bir emek harcıyorum. Bana el emeğimi verirseniz vereyim diyorum. Talep olursa satarım. Bulamazsam ise klarnet öğrenecek öğrencilere veririm. Türkiye'de benden başka 2 tane daha klarnet ustası var” dedi.