Biga 146. STP toplantısı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Sivil Toplum Platformunun (STP) 146. toplantısı gerçekleşti.

Sivil Toplum Platformunun (STP) 146. toplantısı Biga Ticaret Borsası Başkanı Mesut Okyay başkanlığında Biga Ticaret Borsası Mümin Çalışkan toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya, Oda başkanları, Sivil Toplum Kurulu Temsilcileri ve daire amirleri katıldı. Toplantıda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(ÇOMÜ) Bayramiç Meslek Yüksek Okulu Gıda Teknolojisi Öğretim Üyesi Dr. Zerrin Yüksel, "Coğrafi işaret tescil belgesi ve markalaşmadaki önemi" konulu sunum yaptı. Yüksel, küreselleşen dünyada yerel değerlerin önem kazanmakla birlikte bir yerel kültüre ve coğrafyaya ait ürünlerin haksız rekabete maruz kalabilmekte ve taklitlerinden korunmak için ülkeler tarafından coğrafi işaretler gibi yasal düzenlemeler ile koruma altına alındığını söyledi. Yüksel, " Coğrafi işaretler geleneksel bilginin bir ürün gibi şekillendirildiği, paketlendiği, alındığı ve satıldığı bir boyuttadır. Ürünün kalitesi geleneksel üretim yöntemi ve coğrafi kaynağı arasında kurulan sıkı bağı simgeleyen bir güvencedir" dedi. Coğrafi işaretli ürünlerde ve başvurularda son durumu değerlendiren Yüksel ülkede 375 ürünün coğrafi işaret belgesine sahip olduğunu yüksek coğrafi işaret potansiyeline sahip olan Çanakkale'nin gıda ve tarım ürünlerinden sadece 3 tanesine sahip olduğunu kaydetti. Toplantıda Biga'daki ürünlerin coğrafi işaret potansiyelleri değerlendirildi.