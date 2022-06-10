Biga Alışveriş ve Kültür Festivali başladı

Biga Belediyesinin ilk olarak 2019 yılında düzenlediği ve geleneksel hale getirdiği Biga Alışveriş ve Kültür Festivali pandemi sebebiyle iki yıl aradan sonra yeniden başladı. Biga Kapalı Pazar yerinde gerçekleşen törende konuşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Göreve geldiğimiz ilk yıl halkımızın ve esnafımızın isteği doğrultusunda Alışveriş ve Kültür Festivalimizi coşkuyla gerçekleştirmiştik. İlkiyle beraber geleneksel hale getirip her sene düzenlemek istediğimiz festivalimizi maalesef tüm dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen korona virüs pandemisi nedeniyle gerçekleştiremedik. Çok şükür hastalıktan büyük oranda kurtulduğumuz ve güzel bir yaz ayına merhaba dediğimiz Haziran'da festivalimizi gerçekleştiriyoruz. 10-11 ve 12 Haziran'da kültür, eğlence ve alışverişin bir arada olacağı halkımızın ve esnafımızın mutlu ve huzurlu olacağı üç gün yaşayacağız. Vatandaşlarımızın da keyifle alışveriş yapacak, birçok kuruluşumuz, kültür derneklerimizi ve kitap evlerimiz açtıkları stantlarda satış ve tanıtım yapacak. Atatürk Kültür Merkezi'mizde üretilen el işi eserler sergilenecek ve kültür derneklerimiz değerlerini tanıtarak çeşitli gösteriler sunacak. Kültür, eğlence ve alışverişin bir arada olacağı festivalimizin çok renkli ve keyifli geçmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Duran, Biga Pomaklar Derneği Başkanı İrfan Çınar'ın konuşmalarının ardından festival açılarak katılımcılar tarafından gezildi.