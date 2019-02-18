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Biga Atatürk Anadolu Lisesi “Yarını İnşa Et” projesinde üçüncü oldu

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) işbirliğinde hayata geçirilen “Yarını İnşa Et” programı kapsamında düzenlenen etkinlikte Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "yarını inşa et" projesi üçüncü oldu.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) işbirliğinde hayata geçirilen “Yarını İnşa Et” programı kapsamında düzenlenen etkinlikte Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "yarını inşa et" projesi üçüncü oldu.


Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda Biga Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri Atakan Akkan, Furkan Demir, Umut Emre Dülger, Mehmet Bozkurt ve Ali Servet Yılmaz, Danışman öğretmenleri Nuran Er nezaretinde projelerini sergilendi. Danışman Öğretmen Nuran Er yaptığı açıklamada, "Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı´nın (TTGV) 'Yarını İnşa Et' dijital dönüşüm eğitim programı kapsamında en başarılı projeleri ödüllendirildi. Bağımsız jüri tarafından yapılan değerlendirmede Biga Atatürk Anadolu Lisesi, Kapalı yüzme havuzlarında antrenman ve müsabakalarda gürültü kirliliğini önlemeye ayrıca işitme engelli yüzücülere kolaylık sağlamaya yönelik 'Havuzda Sessizlik' projeleri ile Çanakkale il 3.'sü oldu" diye konuştu.

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