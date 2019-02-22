Biga avcıları Alaeddin Şiren'i başkan seçti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanlığına Alaeddin Şiren seçildi.

Dernek lokalinde yapılan olağan genel kurulunun divan başkanlığını Nurettin Budak, Başkan Yardımcılığını Şaban Solak, katip üyeliklerine ise Murat Kaplan ve Muharrem Şevik seçildi. Genel kurul toplantısında gelir gider ve faaliyet raporları okunarak ibra edildi. 2019-2020 tahmini bütçe onaylandı. Üye aidatları ise 20 lira olarak belirlendi. Kulübün denetleme kuruluna Hasan Tunç, Ahmet Urhan, Hüseyin Gelmez seçildi.495 üyesi bulunan kulübün üç liste ile gerçekleşen seçimlerinde kapalı zarf usulü yapılan oylamada 304 oy alan Alaeddin Şiren dernek başkanlığına seçildi. Zühtü Uygun 106, Alaattin Eren ise 85 oy aldı. Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ise kulüp binasının tapusunu yeni yönetime vereceklerini belirterek, hayırlı olsun dileğinde bulundu. Biga Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas spor kulübü Alaeddin Şiren, Seyfettin Karameşe, Mesut Sayın, Metin Sarıkaya, Ömer Tek, Tanju Küçük ve Eyüp Çakır'dan oluştu.