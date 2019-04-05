Biga Belde Belediye Başkanları mazbatalarını aldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinin Karabiga ve Gümüşçay Belde Belediye Başkanları mazbatalarını aldı.

Bin 260 oy alan Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi ile 871 oy alan Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı Adliye Sarayına gelerek mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu Müdürü Şeref Can'dan aldılar.

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin burada yaptığı açıklamada, " Belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyeleri mazbatalarını aldılar. Cumhur ittifakımız da, Bülent Erdoğan ile Biga'da seçimi kazandık. CHP tarafından seçim kurulu tarafından sadece Belediye Başkanlığı seçimine itiraz oldu. Sayılan oylar sonucunda 344 olan fark 350'ye çıktı. İl Seçim Kuruluna arkadaşlarımızın tekrardan itiraz etme hakkımız var. O itirazlarını gerçekleştirecekler. Biz, Biga Belediye Başkanlığı ve meclis üyeliği ile ilgili mazbatamızı alacağız. Göreve başlayacağız. Biz Yüksek Seçim Kurulunun verdiği karara sonuna kadar saygılıyız. Biz Biga Belediyesinde gönül belediyeciliğine Bülent Erdoğan ile devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.