İhlas Haber Ajansı

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Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, belediye personeliyle bayramlaştı

Çanakkale’nin Biga ilçe Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, belediye binasında personelle bayramlaştı.

Çanakkale'nin Biga ilçe Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, belediye binasında personelle bayramlaştı.


Biga Belediyesi hizmet binasında düzenlenen bayramlaşma programında Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, belediye personeliyle tek tek tokalaşıp, personelin Ramazan Bayramını kutladı.


Biga Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Biga Belediyesi personeli bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Tüm çalışanlar ile tek tek bayramlaşan Başkanımız Bülent Erdoğan, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir bayram dileklerinde bulundu” denildi.

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