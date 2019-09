Biga Belediye Başkanı Erdoğan'dan 'istifa'dedikodularına cevap

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "İstifa edecek" yönündeki dedikodulara açıklık getirdi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 18 Eylül Biga'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü programını açıkladığı basın toplantısında yerel medya mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Erdoğan, 18 Eylül Kurtuluş Günü etkinliklerini duyurarak, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı. ‘İstifa edecek' dedikodusuna da açıklık getiren Başkan Erdoğan, “Biz görevimizin başındayız. Durmak yok, yola devam” dedi.

MHP Meclis üyesi Sıtkı Keçeci'nin Başkan Yardımcısı olarak görevine başladığını duyuran Başkan Erdoğan, “Bugün itibariyle Sıtkı Keçeci arkadaşımız Biga Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine başladı. Görevin hayırlı olmasını dileyerek, bu görevi hemşehrilerimize duyuruyoruz” dedi.

"Durmak yok, yola devam"

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, ‘istifa' dedikodularına yanıt vererek, “Biz buradayız. Biga Belediye Başkanlığından neden istifa edelim ki? Biz bu göreve talip olduk. Partimiz bizi aday gösterdi. Bu çok kıymetli bir şey ve onurdur. Ardından Cumhur İttifakı Biga'da sağlandı ve ben Biga Belediye Başkanı olarak seçimlere girdim. Tüm ekip arkadaşlarımızla güzel bir seçim süreci geçti ve seçim günü halkımızın takdiriyle Biga Belediye Başkanı olarak seçildik. Bu bizim için onur ve gurur duyduğumuz sonuç. Seçimden önce aday adaylığı sürecinde işimiz ve ailemiz ile ilgili kafamızda soru işaretleri vardı. Seçimi kazandık, 12 gün sonra mazbatamızı alabildik ve daha detaylara inmeye başladık. Bu süre içerisinde ne kadar kıymetli iş yaptığımızın farkına vardık. Arkadaşlarıma ben şunu dedim: Arkadaşlar gönlünüz rahat olsun. Bugüne kadar kazanmış olduğum tüm mal varlığımı kaybetsemde artık şu kadar üzüntü duymam. Biz Biga'nın geleceği ile ilgili çok kıymetli bir iş yapmışız. Biz halkımız destek verdiği sürece görevimizin başında olacağız. Halkımıza hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bu makamı emanet bilinciyle koruyacağız. İstifa gibi bir durum yok. Son yıllarda olmadığı kadar birlik ve beraberlik içindeyiz. Siyasi görüşü ne olursa olsun halkımıza eşit şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Biga'nın dertleriyle dertlenip öncelik sırasına göre işimizi yapıyor, problemleri çözüyoruz. Bazıları darbe operasyonlarla lider değiştirmeyi iyi beceriyorlar. Bizler halkımızın bize duyduğu güvenle görevimizi layıkıyla yerine getirip, sonlandırırız" şeklinde konuştu.

"Projelerimize birer birer başlıyoruz"

“Bizler Biga Belediyesi bünyesindeki işlerin revizyonlarını yapıyoruz. Ardından projelerimize birer birer başlıyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "Ekim ayı gibi Adaspor-Arapdede arasındaki projemiz başlıyor. Bu projemizi tamamen Biga Belediyesi personel, ekip ve imkanlarıyla yapacağız. Akabinde devlet hastanemizin önündeki çamlık alanı çay bahçesi olarak düzenleyeceğiz. Orada hem oyun parkı olacak hem de hasta ziyaretine gelen vatandaşlarımıza, Şirintepe'deki komşularımıza hizmet verecek. İki kreşimizin ön çalışmaları başladı. Biga'da kamyon garajı, galericiler sitesi, et entegre tesisi olmazsa olmazdır. Biga'nın öncelikli olan bu projelerinin adımlarını attık. Et entegre tesisimizin sözünü aldık. Yüksek maliyetli olan bu projemizi, devletimizin yarısını karşılayacağı bir destekle ilçemize kazandıracağız. Şu andaki kamyon garajının olduğu yere galericiler sitesini inşa edeceğiz. Önümüzdeki 5 yıl tamamlandığı zaman Biga'mız kent görünümünü kazanmış bölgenin en dinamik ticaretinin yapıldığı, turizminin geliştiği, hayvancılığının daha da genişlediği bir yerleşim yeri olacak. Biga'mızı her anlamda Çanakkale'nin lideri konumuna getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Su kesinti ile ilgili açıklama

Biga'daki su problemi hakkında da konuşan Başkan Erdoğan, “Biga'mızın suyu artezyen ile Hoşoba Köyü'nden pompalarla basılmak suretiyle geliyor. Hattımız tek hat. Keşke o hat yapılırken çift hat döşenseydi. Şimdi dolu dolu gelmesine rağmen suyumuz ucu ucuna yetiyor. Tabi arıza olduğu zaman ise depomuzdaki su kullanılıyor. Su depoda bittiği zamansa arızanın giderilmesine rağmen hem kullanıma hem de deponun doldurması için biraz zaman geçiyor. Bu zaman içerisinde ise düz olan yerleşim yerinde sıkıntı olmuyor ama yüksek mahallelerimizde deponun dolması lazım ki basınç oluştursun ve yüksek yerlere su gitsin. Biga Belediyesi burada yapması gerekeni kısa zamanda yaptı. Şu andaki imkanlarımız bu. Gelecek ile ilgili yeni su isale hattı ve su deposu ihtiyacımız var. İnşallah bununla ilgili de önümüzdeki yıllarda çalışmalar yaparak hiçbir vatandaşımızı susuz bırakmayacağız” dedi.

"Hiçbir hemşehrimizin ayağı çamura basmayacak"

Biga'daki diğer güncel konuları da değerlendiren Başkan Erdoğan, "Alt yapı çalışmaları tamamlandı. 15 bin metre kareye yakın alan sökülmüştü. Biz bunların tamirat ve onarımlarına hızlıca başladık. Belediye olarak taş firmamız ve ihalemiz olmadığı için alt yapıyı yapan firma ve diğer kısmını da Belediye imkanlarıyla sürdürdük. Geçtiğimiz günlerde de taş ihalemizi de yaptık ve sözleşmeleri imzaladık. İhaleyi alan firma taş üretimine başladı. Önümüzdeki günlerde parke taş döşemesi hız kazanacak. Daha önce de söyledik. Biga'da yaşayan hiçbir hemşehrimizin ayağı çamura basmayacak, tozla ilgili sorun yaşamayacak. Kalafat bölgesinde sıcak asfalt çalışmamızı başlattık. Uzun yıllardır sıkıntı yaşayan komşularımızın da az da olsa sıkıntılarını gidermiş olmanın sevincini yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

"Çardak Belediye Başkanı davet edilecek mi?"

Çardak Belediye Başkanının etkinliklere davet edilip edilmeyeceği ile ilgili soruya da cevap veren Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Elbette edeceğiz ve ettik. Çardak güreşlerine katıldığımızda kırmızı dipli mum ve davetiyemizle davette bulunduk. Küçücük bir cemiyet yapsak dahi misafirlerimize sahip çıkamayabiliyoruz. Organizasyonlar profesyonellik ve çalışma isteyen aktivitelerdir. İktidar partisinin il başkanının arkaya oturtulması, diğer il başkanları ve yöneticilerinin en öne oturtulması. Biz davet üzerine katıldık. Bizim gelenek ve göreneklerimizde misafir önemlidir ve baş tacıdır. Biz iki sandalyeye üç kişi oturmak zorunda kaldık. Biz yere de, teneke üzerine de otururuz ve sıkıntı etmeyiz. Ama bir temsiliyet varsa, ben Biga halkını temsil ediyorsam, benim il bakanım tüm Çanakkale'deki genel başkanımızın temsilcisi ise bu yapılan saygısızlıktır. Biz kibarca tebrik edip ayrıldık. Gönül isterdi ki sonuna kadar izleyelim. İnşallah devamı olmaz. Biz tüm belediye başkanlarımızı davet ettik. Arkadaşlarımız aylar öncesinden çalışıyor. Çardak belediye başkanı gelirse en yakınımıza oturtacağız.”