Biga Belediye Meclisi toplandı

Belediye Başkanı Bülent Erdoğan başkanlığında yapılan toplantının katip üyeliklerini Başkan Yardımcısı Sıtkı Keçeci ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Jale Kırbaş yaparken, toplantı şeffaf belediyecilik uygulamaları kapsamında Biga Belediyesinin Facebook sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlandı. Toplantıya mahalle muhtarları ve vatandaşlar da katıldı.

Gündem maddelerinden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Biga'da 112 Acil Sağlık Hizmetler İstasyonu Hizmet Binası yapımı için arsa tahsisi ile ilgili yazısı görüşüldü. Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğünce Biga'da Şirintepe Mahallesi Şehit Alper Tunga Akan Caddesi ile 512. sokağın kesişim noktasında yer alan park alanının bedelsiz olarak 15 yıllığına Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsisinin kabulü oy birliğiyle kabul edildi. Yeniceköy Mahallesindeki bin 32 adadaki mevcut caminin yıkılarak, yerine yapılacak olan yeni caminin 5 yıl içinde tamamlanarak Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesi şartıyla 25 yıllığına Yeniceköy Mahallesi Merkez Camii Yaptırma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği adına tahsisinin kabulü oy birliğiyle kabul edildi. Hamdibey Mahallesi 22 ada 4 numaralı parsele halı saha yapılması için bedelsiz olarak 15 yıllığına Çanakkale Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne tahsisi oy birliğiyle kabul edildi.

"Halkımızın teveccühü ile karar verilecek"

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, gündemin 8. maddesi olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün plan tadilatı talebini görüşmek ve İmar Komisyonuna havale etmek üzere görüşmeye sundu. CHP Meclis Üyesi Alper Şen, itirazları olduğunu ifade etti. Başkan Erdoğan, “Biga'da imar ile ilgili iş yapmak isteyen kişi ilk önce İmar Müdürlüğümüzü müracaatta bulunuyor. İki ay önce yapılan bir başvuru bugün meclis toplantımıza geldi. Daha önce başvuruda bulunan arkadaşlar termal projeleriyle ilgili sizlere sunum yaptılar. Biz bu konuyla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve şehrimize yapılacak ciddi bir proje olarak görüyoruz. Belediyemizce verilecek imar kararını hep birlikte vereceğiz. Biga'nın kazanımlarını önemsiyoruz. Bu konuyu komisyonda görüşeceksiniz. Karar alamazsanız ikinci bir komisyonda görüşeceksiniz. Gerekirse proje kamuoyuna tanıtılır. Burada bizlik bir durum yok. Şehrimizde termal bir otelin olması şehrimize değer mi katar? Herkesin görüşü alınarak buna karar verilir. Sonuçta komisyonun kararı ve halkımızın teveccühü ile karar vereceğiz” dedi.