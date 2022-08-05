Biga Belediye personeline yüzde 42 zam

Ş. ile Hizmet İş Sendikası arasında kabul edilen ara zam toplu iş sözleşmesinde imzalar atıldı.

Biga Belediyesi ile Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası arasında olumlu sonuçlanan ara zam sözleşmesi imzalandı. Biga Kent Hizmetleri A.Ş. bünyesinde çalışan 326 işçiyi kapsayan toplu sözleşmede yüzde 42 oranında zam yapıldı. Biga Belediyesi'nde düzenlenen imza törenine Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner, Biga Kent Hizmetleri A.Ş Müdürü Ahmet Turan, Hizmet-İş Sendikası Çanakkale Şube Başkanı Vedat Yılmaz ve Şube Başkan Yardımcısı Davut Aydın katıldı. İmzaların atılmasının ardından açıklamada bulunan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Belediyemiz çatısı altında hizmet veren Biga Kent Hizmetleri A.Ş. bünyesinde şehrimiz için hizmet eden kardeşlerimizin maaşlarına Temmuz itibariyle geçerli olmak üzere yüzde 42 oranında zam kararımızı içeren sözleşmeyi Hizmet İş Sendikamızla imzaladık. Yılbaşında da yüzde 30'luk zam yapmıştık. Devletimizin tüm dünya genelinde yaşanan enflasyona karşı çalışanları ezdirmeyerek asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapmasıyla bizim de ara zam görüşmelerimiz oldu ve olumlu sonuçlandı. Tüm mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Dün olduğu bugün de alın teri ile çalışan kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Şehrimizi daha ileriye taşımak, taş üstüne bir taşa daha koymaya çalışarak mücadelemizi veriyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun inşallah” dedi.

Hizmet -İş Sendikası Çanakkale Şube Başkanı Vedat Yılmaz ise yaptığı açıklamada, “Hizmet-İş Sendikası olarak ülkemizin milli ve manevi değerleriyle sendikacılık yapıyoruz. 5 yıldır HAK-İŞ in, iş kolumuzun ve ülkemizin en büyük, en güçlü ve en etkin sendikasıyız. Bu unvanların bize yüklediği sorumluluğun farkında olarak hakkaniyetle ve adaletle hareket ediyoruz. Attığımız imzalarla beraber Biga Belediyesi Kent Hizmetleri A.Ş.'de çalışan işçi arkadaşlarımızın yevmiyelerine yüzde 42 oranında, İşçi arkadaşlarımızın Sosyal Haklarına da yüzde 42 zam gelmiştir. Biz Hizmet-İş Sendikası olarak önce insan önce emek diyoruz. İnsanı ve emeği önceliyoruz. Bu Toplu İş Sözleşmesi ile Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan sayesinde Biga Belediyesi işçisi enflasyon karşısında ezdirilmemiştir” diye konuştu.