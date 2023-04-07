Biga Belediyesi ailesi iftarda bir araya geldi

Ada Düğün Salonu'nda gerçekleşen organizasyona, belediye çalışanlarının yanı sıra çalışan aileleri ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

İftar yemeğinin ardından Başkan Erdoğan, masaları tek tek gezerek tüm davetlilere "hoş geldiniz" dedi ve kısa sohbetler gerçekleştirdi. Konuşmasında, çalışanlarıyla birlikte olmanın mutluluğunu dile getiren Erdoğan, tüm davetlilerin Ramazan ayını kutladı.

Belediye personelinin bir arada olması ve Başkan Erdoğan'ın yakın ilgisi, birlik ve beraberlik duygularının güçlenmesine katkı sağladı.