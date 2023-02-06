Biga Belediyesi ekipleri küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor

Biga'da etkili olan kar yağışına karşı harekete geçen Biga Belediyesi ekipleri, kar küreme ile birlikte buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürürken, don ve buzlanmaya karşı uyarıda bulunuldu.

Tüm Türkiye ve özellikle Marmara Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle hazırlıklarını tamamlayan Biga Belediyesi ekipleri, 5 Şubat 2023 Pazar gece saatlerinde ilçede başlayan kar yağışına karşı küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Beyaza bürünen ilçede, kar kürenerek yollar açılırken, don ve buzlanma olaylarına karşı da sık sık tuzlama ve solüsyon çalışması yapılıyor. Gece boyu etkili olan kar yağışına karşı sabaha kadar teyakkuzda olan ekipler, gündüz de çalışmalarına devam ediyor.

Biga Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Biga'mızda etkisini gösteren kar yağışına karşı gece saatlerinden itibaren teyakkuz halini alan ekiplerimiz yollarda küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Yol ve kaldırım temizleme, tuzlama, buzlanmaya karşı solüsyon ve yol açma işlemi yapan ekiplerimiz, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için mücadele ediyor. Şu anda şehir merkezimizde tüm ana ve ara halterler açık durumda olmakla birlikte don ve buzlanma olaylarına karşı dikkatli olunmalıdır. Kıymetli hemşehrilerimize zorunlu olmadıkça araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Herhangi bir olumsuzluğa karşı Alo 153 veya 315 00 00 telefon numarasından ve 0530 133 18 60 WhatsApp hattından bizlere 7/24 ulaşabilirler” denildi.