Biga Belediyesi, huzurevinde iftar verdi

Biga Belediyesi, Biga Sağlık ve Eğitim Vakfı (BİSEV) Huzurevi'nde iftar yemeği programı düzenledi.

Biga Belediyesi tarafından Biga Sağlık ve Eğitim Vakfı (BİSEV) Huzurevi'nde düzenlenen iftar yemeğine Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve eşi Feride Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Nazım Hikmet Keskiner, Belediye Meclis Üyeleri, BİSEV Yönetim Kurulu Başkanı Servet Bayram, Huzurevi sakinleri ve personeli katıldı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Huzurevi'nde gerçekleştirilen iftarda eşi Feride Erdoğan ile birlikte tüm masaları tek tek gezip yaşlılarla görüşerek sohbet etti. İftar yemeğinin ardından da çay içerek yaşlıların hal ve hatırlarını soran Başkan Erdoğan, Biga Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını belirterek, “Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiğimiz ziyarette büyüklerimize ramazanda bir akşam iftar sözü vermiştik. Bu akşam büyüklerimize verdiğimiz sözü gerçekleştirdik. Kıymetli büyüklerimizle sohbet ettik, hep birlikte iftar yaptık. Ramazan'ın heyecanını ve bereketini paylaşarak ellerini öpüp hayır dualarını aldık. İftar programımız dolayısıyla BİSEV Huzurevi Yönetim Kurulu Başkanı Servet Bayram'a, Biga Huzurevi Müdürü Aysun Sansak ve Huzurevi personellerine teşekkür ederiz” dedi.