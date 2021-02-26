Biga Belediyesi ile ÇOMÜ arasında protokol imzalandı

Çanakkale'nin Biga Belediyesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) arasında içme suyu hakkında yeni su kaynakları araştırılması, yer altı sularının teknik analizi ve akıllı sistem kurulumu çalışmaları kapsamında protokol imzalandı.

ÇOMÜ Jeofizik ve Enerji Yönetimi Bilim Dalı Öğretim Üyeleri ile Biga'nın içme suyu hakkında yeni su kaynakları araştırılması, yer altı sularının teknik analizi ve akıllı sistem kurulumu hakkında ortak yürütülecek proje için protokol imzalandı. Biga Belediyesi'nde düzenlenen protokol imza ve istişare programına Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Fen İşleri Müdürü Erdem Berber ile ÇOMÜ akademisyenlerinden Prof. Dr. Emin U. Ulugergerli, Dr. Öğretim Üyesi Ozan Deniz ve Dr. Öğretim Üyesi Savaş Evran katıldı.

Konuya ilişkin Biga Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada; “2020 yılında ülkemiz genelinde gözlenen kuraklık, su kaynaklarının su ihtiyaçlarının karşılanmasında yetersiz kalması, pandemi nedeniyle artan su kullanım oranı ve önümüzdeki 15 yıllık süreçte ilçemiz nüfusunun artışı gibi sebeplerle yeni su kaynaklarının bulunması ve halkımızın kullanımına hazır hale getirilmesi için çalışma başlatmış bulunmaktayız. Bu kapsamda Biga Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan ve ÇOMÜ'yü temsilen katılım sağlayan akademisyenlerimiz bir araya gelerek iki kurum arasında projeyi yürütmek üzere protokol imzalanmıştır. Bu çalışmayla birlikte verimli ve enerji tasarrufu yapabilecek su üretim sistemleri geliştirilmesi ve otomasyon sistemlerinin mevcut manuel çalışan elektrik pompa ve motor gruplarına uygulanarak verim elde edilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında Biga'mızın yeni su kaynakları ile kesintisiz su temini için çalışmalar yapılacaktır. Su kuyularının motor ve seviyelerinin kontrolünü sağlayan akıllı sistem ile elektrik tasarrufu sağlanacak, yer altı su kaynakları daha verimli kullanılacak ve israf önlenecektir. Projemizin ilçemize hayırlı olmasını dileriz” ifadelerine yer verildi.