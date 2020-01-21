Biga Belediyesi karate sporcuları kupa ve madalyalarla döndü

Biga Belediyesi Karate Okulu sporcuları, Sakarya'da düzenlenen Şehit Ali Gaffar Okkan İller Arası Karate Lig Turnuvası'nda büyük başarı elde etti.

15 ilden, 57 kulüp ve 1150 sporcunun iştirâkiyle Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Yeni Spor Salonunda gerçekleştirilen Şehit Ali Gaffar Okkan İller Arası Karate Lig Turnuvasında başarılı olan sporcular madalyalarına kavuştu. Biga Belediyesi Karate Okulu'nun 15 sporcusu da katıldığı turnuvada ter döküp 5 altın, 2 gümüş, 2 bronz ve 1 kupa ödülleri ile birlikte dört beşincilik elde ederek Biga'ya döndü.

Biga Belediyesi Karate Okulu sporcusu Bengisu Fıstıkçı kumite 56 kilogramda şampiyon olarak altın madalya, Emir Şenyıldız kata ile gümüş madalya, Yağmur Koray kata ve Bahar Koray kumite 44 kilogramda altın madalya, Yıldıray Uğural kumite 30 kilogramda altın madalya, Zeynep Gülşen kumite 50 kilogramda altın madalya, Mustafa Doruk kumite 28 kilogramda gümüş madalya, Zekeriya Cem Erkan ile Halit Umut Yılmaz bronz madalya kazandı. Azra Koça, Muhammed Emin Orhan, Irmak Saltan ve Karina İlhan ise lig beşincisi oldu.

Karate Okulu antrenörü Süleyman Orhan yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin en köklü ve prestijli olan, pool sistem ve eleme maçlarının bir arada yapıldığı Sakarya ligine 15 sporcumuzla katıldık. Turnuvada canla başla mücadele eden sporcularımızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Bizim her zaman yanımızda olan ve bize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Biga Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan'a da teşekkür ediyorum” dedi.