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Biga Belediyesi karate sporcularının büyük başarısı

Biga Belediyesi Karate Okulu sporcuları, Makedonya’da düzenlenen 11.

Biga Belediyesi Karate Okulu sporcuları, Makedonya'da düzenlenen 11. Avrupa Shotokan Karate Şampiyonası'ndan kupa ve madalyalarla döndü.


Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 11. Avrupa Shotokan Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Çanakkaleli karateciler ve Biga Belediyesi Karate Okulu sporcuları 5 kupa, 6 altın madalya, 6 gümüş ve 25 bronz madalya ile yurda döndü. Şampiyonaya 12 sporcu katılırken toplamda 5 kupa, 37 madalya kazanıldı.


Biga Belediyesi Karate Okulu sporcusu Özgür Bulut Tüzüner WSF Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya, Alparslan Öz WSF Shobu Avrupa 3.'sü olarak kupa, Deniz Türker WSF Shobu Avrupa 3.'sü olarak kupa, Lina ve Nisa Nur ise bronz madalya, Zekeriya Cem Erkan, Mustafa Doruk Durmaz ve Ferit Terzi Avrupa 3.'sü olarak bronz madalya sahibi oldu.


Biga Belediyesi Karate Okulu antrenörü Süleyman Orhan yaptığı açıklamada, “Sporcularımız zorlu rakipleriyle mücadele ederken aynı zamanda Romanyalı hakemlerin taraflı tutumlarıyla da mücadele ettiler. Her anlamda başarıyı yakalayan sporcularımızı tebrik ediyor ve her birini alınlarından öpüyorum. Bizim her zaman yanımızda olan ve bize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Biga Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan'a da teşekkür ediyorum” dedi.


Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan da sporcuları kutlayarak, “11. Avrupa Shotokan Karate Şampiyonası'ndan kupa ve madalyalarla dönen sporcularımızı gönülden kutluyorum. Bu gurur hepimizin. Hem sportif mücadeleleri hem de asker selamı göndermeleri göğsümüzü kabartan başarı oldu. Her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ederek, başarılarının devamını diliyorum” açıklamasında bulundu.

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