Biga Belediyesi Kreşlerinde anne-babalara seminer

Biga Belediyesi, kreşlerinde eğitim gören çocukların ebeveynlerine yönelik ‘Aile Eğitim Semineri' programını başlattı. Biga Belediyesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi çalışanı Psikolojik Danışman Ece Nur Savaş tarafından Özel Biga Belediyesi Hamdi Gençoğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Özel Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde öğrencilerin ailelerine seminer verildi. Eğitim seminerlerinin periyodik şekilde süreceğini belirten Psikolojik Danışman Ece Nur Savaş, “Kreşlerimizde anne ve babalara yönelik seminer verdik. Verdiğimiz bu seminerlerde erken çocukluk eğitiminin öneminden, okul reddi probleminden ve ebeveyn tutumlarından bahsettik” dedi.

"Ailelerin geri dönütlerinden bu farkındalığa eriştiklerini görmek beni çok mutlu etti"

Ailenin çocuk üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ifade eden Savaş, “0-6 yaş dönemi bir birey için oldukça önemlidir. Kişilik gelişmesi ve yapılanması temel çocukluk dönemi diye tabir ettiğimiz 0-6 yaş döneminde atılır. Bu yüzden aile, çocuk üzerinde ilk ve önemli bir etkiye sahiptir. Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek için ailelerin bu konuda bilinçlenmesi gerekmektedir. Bizler de yaptığımız bu eğitimde öncelik olarak, ailelerin belirli konularda bilinçlenmesini, yapmış oldukları iyi ve kötü tutumların farkındalığına ulaşmalarını hedefledik. Nitekim 1 buçuk saatlik seminerden sonra ailelerin geri dönütlerinden bu farkındalığa eriştiklerini görmek beni çok mutlu etti. Eğitimlerimiz aylık periyotlar şeklinde devam edecektir. Eminim ki katılan aileler verimli bir eğitim ve bilinçlenme ile cepleri dolu bir şekilde evlerine gideceklerdir” ifadelerini kullandı.

Çeşitli eğitim seminerleri verilmeye devam edecek

Psikolojik Danışman Ece Nur Savaş, son olarak anne-baba seminerinin dışında ebeveynlerden gelecek olan talepler doğrultusunda mahremiyet eğitimi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite destek eğitimi ile öfke kontrolü sağlama eğitimi vereceklerini de söyledi.

Eğitime katılan aileler ise eğitimden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Biga Belediyesi'ne teşekkür etti.