Biga Belediyesi mobil uygulaması yayında

Biga Belediyesi'nin belediyecilik hizmetlerine daha kolay ulaşımı sağlayacak mobil uygulama, hem Android hem de IOS işletimli cihazlar için faaliyete geçti.

Güncel mobil uygulama ile vatandaşlar artık cep telefonlarından belediye hizmetlerine rahatlıkla ulaşabilecekler. Mobil uygulama ile vatandaşlar artık Android ve IOS işletim sistemine sahip tabletler ve cep telefonları ile Biga Belediyesi'nin genel bilgi ve iletişim bilgilerine, güncel haberlerine ve etkinliklerine ulaşabilecekler. Vatandaşlar belediyecilik hizmetlerini artık her an ceplerinde taşıyacaklar. Apple App Store ve Google Play Store'dan indirilecek uygulama ile güncel haberler, duyurular, etkinlikler, ihaleler, e-yayınlar, projeler, meclis kararları, borç sorgulama, evrak, istek şikayet bildirimi ve sorgulaması ve Biga Belediyesi'ne ait kurumsal bilgilere istedikleri her yerden rahatlıkla ulaşabilecek.

Mobil uygulamanın faaliyete geçtiği müjdesini haber veren Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Biga Belediyesi'ni halkın her an kolay ulaşımına açmak için her tür imkanı kullanıyoruz. Bunun için ilk önce Halk Masa sistemimizi kurmuştuk. Halk Masa'ya ulaşmak isteyen vatandaşlarımız için ise whatsapp dahil çok sayıda iletişim aracını sistemimize eklemiştik. Halk Masa sistemimiz TSE'den de onay aldı. Günümüz teknolojisini de takip etmemiz gerekiyordu. Hemen hemen herkesin elinde sürekli telefon görüyoruz. Vatandaşlarımızın telefonlarından da kolaylıkla belediyemiz sitesinden işlemlerini yapabilmelerini istiyoruz. Bu nedenle mobil uygulamamızı faaliyete geçirdik. İnternet sitemizi de güncelleyeceğiz. Bazı teknik nedenlerle çok fazla güncelleme yapamamıştık" ifadelerini kullandı.