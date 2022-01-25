İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Biga Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Biga Belediyesi, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle beslenme zorluğu yaşayan sokak hayvanlarına mama verdi.


Biga Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, sokaklarda yaşayan köpeklere ve kedilere soğuk hava şartlarında beslenme ihtiyaçları için çalışmaları sıklaştırdı. Ekipler bu kapsamda şehrin dört bir yanında bulunan barınma ve mama odaklarına mama bıraktı.


Biga Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Can dostlarımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Etkili olan kar yağışı ve havaların soğuması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak canlarımız için ekiplerimiz birçok noktada mama dağıtım çalışmalarına devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.