Biga Belediyesi yangın bölgesine yardım tırı gönderdi

Biga Belediyesi, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde meydana gelen yangınlardan biri olan Antalya'nın Manavgat ilçesine yardım tırı gönderdi. Belediye tarafından başlatılan gıda kolisi ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri bulunan yardım kampanyasına vatandaşlar da destek oldu. Biga Belediyesi Meydanı'nda gerçekleşen uğurlama programına; Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci, Belediye Meclis Üyeleri, Biga İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, Biga Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç, Belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Biga halkının, her zaman afetlerde vatandaşların yanında olduğunu söyleyen Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “İlçemizden de köy muhtarlarımızın, kooperatiflerimizin ve vatandaşlarımızın yardımları, saman ve yem gibi ihtiyaç malzemeleri bölgeye gönderildi. Bizler yangın bölgelerindeki koordinasyon merkezleriyle irtibat halindeyiz. Yaptığımız görüşmelerde Manavgat ilçemizdeki vatandaşlarımızın kuru gıda ve temizlik malzemesi anlamında ihtiyaçlarının olduğunu ilettiler. Biz de kampanyamızı bu doğrultuda başlattık. Belediye olarak bağışladığımız yardımlar ve hemşehrilerimizin destekleriyle bugün itibariyle yardım tırımızı bölgeye uğurluyoruz. Öncelikle yangın felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bu süreçte canla başla çalışan tüm görevlilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim bu tür afetlerden ülkemizi ve tüm dünyayı korusun” dedi.

Konuşmaların sonunda Biga Belediyesi Din Görevlisi Eray Kaya'nın yaptırdığı duanın ardından yardım tırı Manavgat'a uğurlandı.