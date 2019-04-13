Biga Belediyesinde devir teslim

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti'den Biga Belediye Başkanı seçilen Bülent Erdoğan, Biga Belediye Başkanlığı görevini 5 yıldır yürüten CHP'li İsmail Işık'tan görevi devraldı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, mazbatasını aldıktan sonra Biga Belediyesindeki devir teslim törenine katıldı. Kesilen kurban ve yapılan duanın ardından konuşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “70 günlük bir seçim kampanyası sürecimizi hep birlikte gerçekleştirdik. Bu yol hepimizin dedik ve biz daha önce yaptıklarımıza ve gelecek 5 yılda yapacağımız hizmetleri Biga halkımızla paylaştık ve dedik ki ‘en hassas kantar milletin kantarıdır.' Bizde bu kantara çıktık ve nasip oldu. Biga Belediye Başkanı olarak sizlerin bize vermiş olduğu destekle emanetiniz bugünden itibaren bizlere emanet. Emanetinizi canımız gibi ,namusumuz gibi koruyacağıma ben sizlere ve tüm Biga halkına söz veriyorum. Seçimlerden önce dedik ki Biga Belediyesi şeffaf olacak, hesap verebilir olacak, gönül belediyeciliği ile hizmetlerimiz sürecek. Biz bu sözlerimizin her zaman arkasındayız ve inşallah bu şekilde belediyeciliği Biga'da yaşatacağız. Artık seçimler bitti biz oy veren, vermeyen Bigalı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Vermeyenlere bir mesajımız var. Bugünden itibaren bize oy vermeyen hemşerilerimizin oyuna talibimiz. Bizi 5 yıl çok iyi takip etsinler. Projelerimiz belli, vaatlerimiz belli. Biz şimdiden tüm Bigalı hemşehrilerimizin hizmetine talim olduğumuz gibi 5 yıl sonraki oylarına da talibimiz” dedi.

Devir teslim törenine Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Belediye Meclis üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.