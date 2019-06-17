Biga Belediyesinde stratejik plan toplantısı

Biga Belediyesi, belediyelerin yol haritası olarak tanımlanan '2020-2024 Stratejik Planı'nın hazırlıklarına başladı.

Kurumsal ve etkili hizmet anlayışını hayata geçirmek için kısa, orta, uzun vadeli hedeflerin amaçlarının hazırlanması amacıyla Strateji Geliştirme Uzmanı Özgün Aycil tarafından verilen 2020-2024 stratejik planlama eğitiminin ilk toplantısı Biga Belediyesi birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleşti. Biga Belediyesi Toplantı Salonunda, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ın katılımıyla yapılan toplantıda, stratejik planlama eğitiminde Biga'nın durum analizi, belediyenin kurum içi analizi, paydaş analizi, geleceğe bakış ve stratejik hedefler konusu ele alındı.

Biga Belediyesinin 5 yılını kapsayacak stratejik plan sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, ''Biz Biga'da gönül belediyeciliğini yapmak istiyoruz ve performans yönetimini çok önemsiyoruz. Hepimiz 55 bin nüfuslu Biga'mıza hiçbir ayrım gözetmeksizin nasıl kaliteli bir hizmet veririz bunun derdindeyiz. Biga Belediyesinin görevi Bigalı hemşehrilerimizin mutluluğu, huzuru ve güveni için çalışmaktır. Bunun mücadelesi ise takım ruhuyla, tüm belediyenin ekip olarak çalışmasıyla verilecektir. Değerli vatandaşlarımızı da dinleyerek, onların öneri ve düşüncelerini alarak, ortak akılla anlayışıyla ilerleyeceğiz. Bizim yönetim anlayışımızda ‘biz yaptık oldu' düşüncesi hiçbir zaman olmayacak” dedi.

Başkan Erdoğan, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Öncelikle belediyemizin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını temel ilke ve politikalarını hedef ve önceliklerimizi belirliyoruz. Bunlara ulaşmak için izleyeceğimiz yöntemlerle kaynak dağılımı içeren bir şekilde yol haritası belirliyoruz. Bunlara ek olarak, kurumsal yapımızı pekiştirmek, daha dinamik bir yapıya kavuşmak etkin ve kaliteli hizmet sunmak, verimliliği artırmak için stratejik planımızı uygulamaya koyacağız.”

Bigalılar stratejik plan anketiyle katkı veriyor

Biga Belediyesi kurum içinde gerçekleştirdiği toplantıyla birlikte '2020-2024 Stratejik Planı' kapsamında 'Vatandaş Memnuniyet Anketi' düzenliyor. Biga Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Değerli Bigalı hemşehrilerimizden katılacakları stratejik plan anketi ile görüş ve düşünceleri alınarak Belediyemizin 2020-2024 Stratejik Planına katkılarınızı sunmanızı istiyoruz. Anket sonuçları, sizlere daha kaliteli hizmet sunmak, sizlerin memnuniyetini sağlamak ve daha hızlı hizmet üretmek için yapacağımız çalışmalara temel oluşturacaktır. Vatandaşlarımıza katkılarından dolayı şimdiden teşekkür ederiz. Hemşehrilerimiz, anketimize biga.bel.tr web sitemizi ziyaret ederek katılabilir” ifadelerine yer verildi.