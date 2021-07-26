Biga Belediyesi'nden 3 boyutlu hizmet

Çanakkale'nin Biga Belediyesi, şehir merkezinde bulunan cadde ve sokakların 3 boyutlu taramasını yaparak, şehrin dijital haritalamasını gerçekleştirdi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ın E-İmar ile Kent Rehberi projesi tanıtım toplantısında müjdesini verdiği şehrin 360 derece panoramik görüntü çekimi çalışması hayata geçti. Biga Belediyesi Hizmet Binası önünden Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hareket eden 360 derece panoramik çekim aracı şehri sokak sokak, cadde cadde gezerek görüntü aldı.

Şehir merkezinde bulunan cadde ve sokakların tamamı özel donanıma sahip araç üzerinde bulunan lazer ve kamera ile taranarak dijital ortama aktarıldı. Elde edilen veriler sayesinde kaçak yapıların tespiti kolaylaşacak, cadde ve sokaklarda bulunan kaldırım, bordür ve parke taşlarının durumu, genişlikleri de hesap edilerek yol bakım ve onarım maliyetleri de hesaplanabilecek.

Biga Belediyesi olarak Akıllı Kent Otomasyon Sistemlerine büyük bir yatırım yaptıklarını söyleyen Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “E-İmar ve Kent Rehberi uygulamasıyla beraber 360 derece panoramik çekim çalışmamızı yaptık. Biga'mızın tüm cadde ve sokaklarını 3 boyutlu olarak görüntüledik. Tüm bu çalışmalardan elde edilen yüksek çözünürlüklü fotoğrafları, şehrimizin dijital haritalanmasında kullanacağız. Adres ve konum aramalarında açık kaynak olarak halkımızın hizmetine sunacağımız proje, şehir planlaması çalışmalarımız için de güncel ve doğru verilerle sahadaki işimizi kolaylaştıracak” dedi.

3 boyutlu hizmetin çok yakında vatandaşın kullanımına da açılacağını belirten Başkan Erdoğan, “Birçok yönden fayda sağlayacağına inandığımız bu çalışmayla şehrimizdeki tüm yapıların, bodrumdan çatı katına kadar, balkon ve pencere boyutları da dâhil olmak üzere ölçüldü. Ayrıca kot farklarının hesaplandığı, kaldırım taşından, ilçemiz sınırları içinde bulunan ağaçlara kadar tümünün sistem tarafından sayılarak kaydedildiği veriler, bugün ve gelecekte büyük fayda sağlayacak. Yürüttüğümüz çalışmada elde ettiğimiz verileri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün ilçemizde yaptığı havadan görüntüleme çalışmasıyla entegre ederek, şehrimizdeki kaçak ve metruk yapı durumunu da yakından takip etme imkanı bulacağız. Çok yakında belediyemizin internet sitesi üzerinden vatandaşlarımızın kullanımına açacağımız sistemin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını dilerim” diye konuştu.