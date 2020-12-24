Biga Belediyesi'nden araç filosuna dev yatırım

Çanakkale'nin Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga Belediyesi'nin hizmet filosuna yeni eklenen araçlar için düzenlenen programda bugüne kadar 6 milyon 700 bin TL'lik araç alımı yaptıklarını söyledi.

Biga Belediyesi'nin araç parkuruna kazandırılan yeni hizmet araçları için belediye meydanında dualar eşliğinde kurban kesildi. Sade bir tören düzenlenen programa; Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci, Belediye Meclis Üyeleri, birim müdürleri ve personel katıldı.

Törende konuşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Belediyemize kazandırılan yeni araçlarımız hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız hizmetler diliyorum. Biga'mızın sorunlarına daha hızlı ve etkili çözüm sunmak ve kaliteli hizmet için çalışmalarımıza istikrarlı bir şekilde devam ederken, göreve geldiğimizden bu yana kepçe, kanal açma ve temizleme, yol süpürme, kamyon, otobüs ve otomobil gibi 15 adet araç satın aldık. Her şey Biga'mız ve halkımıza güzel bir hizmet vermek içindir. Bu araçlarımızın toplam yatırımı ise 6 milyon 700 bin TL'dir. Tüm bu araçlarla beraber Belediyemizin araç filosu 98'i buldu. Yeni kazandırılan araçlarımızla birlikte ise Biga Belediyesi'nde kiralık araç dönemi sona ermiştir. Bizim dönemimizde Biga Belediyesi'ne hiç kiralık araç almadık. Önceki dönemden kalan kiralık araçlar kullanıldı ve sözleşmesi gereği iade edemedik. 2021 yani yeni yıl ile birlikte filomuzda hiç kiralık araç bulunmayacaktır. Güçlü Belediye güçlü hizmet anlayışımızla halkımıza hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Belediye hizmetlerinde kullanacağımız yeni araçlarımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Ekiplerimize kazasız belasız çalışmalar diyorum” dedi.