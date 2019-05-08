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Biga Belediyesinden huzurevinde iftar

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi tarafından Biga Sağlık ve Eğitim Vakfı (BİSEV) Huzurevi’nde iftar yemeği programı düzenledi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi tarafından Biga Sağlık ve Eğitim Vakfı (BİSEV) Huzurevi'nde iftar yemeği programı düzenledi.


Biga Belediyesi tarafından Biga Sağlık ve Eğitim Vakfı (BİSEV) Huzurevi'nde düzenlenen iftar yemeğine Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve eşi Feride Erdoğan, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, MHP Biga İlçe Başkanı Sadettin Saat ve BİSEV Yönetim Kurulu Başkanı Servet Bayram katıldı.


Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, huzurevinde gerçekleştirilen iftarda, yaşlılarla görüşerek, sohbet etti.


Başkan Erdoğan, “Biga Sağlık ve Eğitim Vakfı (BİSEV) Huzurevi'nde düzenlediğimiz iftar yemeği programına katıldık. Kıymetli büyüklerimizle sohbet ettik, hep birlikte iftar yaptık. Ramazan'ın coşkusunu ve bereketini paylaşarak ellerini öpüp hayır dualarını aldık. Ben BİSEV yönetimine de teşekkür ediyorum. Büyüklerimize hayırlı ömürler diliyorum” diye konuştu.

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