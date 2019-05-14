Biga Belediyesinden suya indirim

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi, ilçe genelinde konutlarda yüzde 20, iş yerlerinde ise yüzde 30 oranında olmak üzere su fiyatlarında indirim yaptı.

Biga Belediyesi Mayıs ayı ikinci birleşimini gerçekleştiren Biga Belediye Meclisi, ilçede suya yüzde 20, işyerlerinde ise yüzde 30 indirim yapılmasını öngören kararı oybirliğiyle kabul ederek onayladı. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Göreve geldiğimiz gibi suya indirim yapacağımızın sözünü vermiştik ve sözümüzü yerine getirdik. Hemşehrilerimizin menfaatine olan kararları hayata geçirmenin öneminin farkındayız” dedi.

Biga Belediyesi Mayıs-2019 ayı Meclis toplantısı birinci oturumunda, su ücret tarifesi ile işgal harçlarında indirim yapılması ile birlikte pazaryeri kiralamalarının iptali kararı alınmıştı. Plan Bütçe Komisyonu'nunca hazırlanan rapor ikinci birleşimde görüşüldü. Toplantıda gerçekleşen görüşme sonucunda ise suya indirim oybirliğiyle kabul edilerek onaylandı. Böylece Biga Belediyesi'nin vatandaşı sevindiren ilk kararı uygulamaya geçerken, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan da ilk seçim vaadini yerine getirmiş oldu.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 2019 mali yılında uygulanmakta olan gelir ücret tarifesinde yer alan su ücret tarifesindeki ticarethane ve inşaat tarifelerinde yüzde 30, diğer tarifelerde ise yüzde 20 indirim yapılmasına, Kapalı Pazar yerinde 2019 yılına haftalık olarak uygulanmakta olan üçe üç peronların 15 TL'den, pazar yeri işgal ücretlerinin 12,5 TL'ye indirilmesine, Biga Belediye Başkanlığı Pazar Yerleri hakkında yönetmeliğin 11. maddesi gereğince alınmakta olan Kapalı Pazar yeri peron kiralamalarının da yıllık peron kiralama harcı olan 500 TL harcın kaldırılmasına kabulünü Meclis'in oylarına sundu. Karar oybirliğiyle kabul edilirken, Başkan Erdoğan, “Biga'mıza hayırlı uğurlu olsun” değerlendirmesinde bulundu.