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Biga Belediyesi'nden yüzde 50 indirim

Çanakkale’nin Biga Belediyesi, esnafa destek olmak için ilan ve reklam vergisinde yüzde 50 indirim kararı aldı.

Çanakkale'nin Biga Belediyesi, esnafa destek olmak için ilan ve reklam vergisinde yüzde 50 indirim kararı aldı.


Önemli kararlar almaya devam eden Biga Belediyesi, şimdi de ilan ve reklam vergilerinde yüzde 50 indirime gitti. Konuyla ilgili açıklama yapan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Göreve ilk geldiğimiz günlerde söz verdiğimiz gibi işyerlerinde yüzde 30'luk su indirimine gitmiştik. Her zaman esnafımızı düşünen kararlar alarak onların yanında olduğumuz, sıkıntılarını sıkıntımız bildiğimiz gibi Kovid-19 sürecinde de hem can suyu olduk hem de hijyen tedbirleri içinde destek verdik. Esnafımızın isteği baş tacımız diyerek son olarak ilan ve reklam vergilerinde meclis kararıyla yüzde 50 indirime gittik. Kıymetli esnafımıza ve Biga'mıza hayırlı ve uğurlu olsun inşallah” dedi.


Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan bilindiği üzere pandemi sürecinde de 3 ay boyunca su kesintisine gitmediği gibi genelge kapsamında işletmeleri kapalı olan esnaftan da kira tahakkuku yapmamıştı.

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