Biga Belediyesi'nin kış kurslarına yoğun ilgi

Biga Belediyesi Bilgi Evleri ve Atatürk Kültür Merkezi'ndeki ücretsiz kış kursları, 3 bini aşkın çocuk ve yetişkinin onlarca farklı kursa gösterdiği ilgiyle devam ediyor.

Biga halkının 7'den 77'ye çeşitli alanlarda sosyalleşmesi, eğlenmesi ve öğrenmesi için çalışmalarına hummalı şekilde devam eden Biga Belediyesi, 2022-2023 kış kursları çerçevesinde çocuktan yetişkinine her yaş grubuna hitap eden 35 farklı ücretsiz kurs açtı. Yaklaşık bir aydır devam eden kurslara yoğun ilgi gösterilirken, Atatürk Kültür Merkezi başta olmak üzere Ada Bilgi Evi, Alişdede Bilgi Evi, Cumhuriyet Bilgi Evi ve Şirintepe Bilgi Evi'nde sportif, eğitici, öğretici ve eğlendirici içerikler sunuluyor. Ayrıca Biga Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Mehmet Akif Ersoy Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda yüzme kursları tüm hızıyla devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi'nde çocuk ve yetişkin olmak üzere akıl ve zeka oyunları, bale, güreş, jimnastik, karate, koro, modern dans, resim, tiyatro ve drama, ahşap boyama, amigurumi, çarpana, dikiş, el nakışı, fotoğrafçılık, karakalem, kırkyama, makine nakış, moda tasarım, resim, seramik, spor, takı tasarım, koro, yoga ve zumba, Bilgi evlerinde ise etüt, dikiş, keçe, punch, nakış, ahşap boyama, iğne oyası, organizasyon tasarım, keman, bağlama ve gitar gibi kurslar verilirken, yüzme havuzundaki çocuk ve yetişkin 479 kursiyerle beraber toplamda 3 bin 138 kursiyer, 48 eğitmenden ders alıyor.

Her yeni sezonda daha faal bir dönem hedefleyip, yelpazesini genişleterek kurslarına devam eden Biga Belediyesi, şehirde yaşayan herkesin yeteneklerini keşfederek ürettikleri ürünler ve daha birçok etkinlikle mutlu ve bilgili olmasını hedefliyor. Kurslardan yaş grubuna uygun olarak dilediğine katılmak isteyen çocuklar ve vatandaşlar Atatürk Kültür Merkezi ve Bilgi Evlerine her zaman başvuruda bulunabiliyor.