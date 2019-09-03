Biga Belediyesinin kreşlerinde ilk gün heyecanı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde minik öğrenciler okul öncesi eğitimlerine başladı.

Biga Belediyesi'ne bağlı olarak eğitim-öğretim veren Özel Biga Belediyesi Hamdi Gençoğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Özel Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde ilk gün heyecanı yaşandı. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, kreş öğrencilerinin ilk günkü coşkularına ortak olarak onlarla yakından ilgilendi ve sohbet etti. Başkan Erdoğan'a, Başkan Yardımcısı Sıtkı Keçeci, Belediye Meclis üyeleri Jale Kırbaş, Nesrin Sirkeci ve Cahit Bakan eşlik etti.

2019-2020 eğitim-öğretim yılına başlayan kreşlere ziyarette bulunan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, mutluluk ve heyecanları gözlerinden okunan miniklerle yakından ilgilenerek hediyelerini takdim etti. Başkan Erdoğan, “Minik yavrularımızın, müdürlerimizin, öğretmenlerimizin, personelimizin ve ailelerimizin yeni eğitim ve öğretim sezonlarının hayırlı olmasını diliyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ilk eğitimlerini kreşlerde almalarını sosyalleşme, bilgi ve beceri elde etmesi ile özgüven yönünden çok değerli buluyoruz. Kreşlerimiz sınıfları, oyun alanları, uyku odaları ve yemekhaneleri ile donanım ve imkanlar yönünden verimli bir hizmet sağlıyor. Bizler gelecek nesiller için çalışıyoruz. Çocuklarımız bugünün yarını, yarının umududur. Bugün çocuklarımızın heyecan ve mutluluğunu paylaştık. Onlara çok güzel bir eğitim yılı temenni ediyorum” diye konuştu.

Yeni eğitim yılına heyecanla başladıklarını belirten Hamdi Gençoğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Fatma Nur Ergün, “Kreşimiz geçmiş üç yılda olduğu gibi bu eğitim öğretim yılında da tüm kontenjanı dolu olarak faaliyetine başladı. Okulumuzun ilk gününde bizleri yalnız bırakmayarak hepimizin heyecanına ortak olan Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan ve Belediye Meclis Üyelerimiz, hediyeleriyle çocuklarımızı mutlu ettiler. Kendilerine teşekkür ederek yeni eğitim-öğretim yılımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Çocuklar için bütün enerjileriyle çalışacaklarını söyleyen Atatürk Kültür Merkezi Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Seda Turan ise, “Minik yavrularınızı ve öğretmenlerimizi okullarda yalnız bırakmayacağınıza olan inancımız tamdır. Biga Belediyesi ve biz öğretmenler minik yavrularınız için elimizden geleni bütün enerjimizle yapmaya devam edeceğiz. Yeni eğitim-öğretim yılına bugün 6 sınıf 120 öğrenci kapasitemiz ile başladık, haftaya 7.sınıf 140 kapasite ile dönemimize devam edeceğiz. Siz anne babalar olarak okullarımızda vereceğiniz destek ve katkılardan dolayı şimdiden sizlere teşekkür etmek istiyor; yeni eğitim yılının öğretmen öğrenci ve velilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.