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Biga beyaza büründü

Çanakkale’nin Biga ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor.


Yaşanan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışı, ilçe merkezi ve bağlı köylerinde de etkili oldu. Edinilen bilgiye göre Biga Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince; Karaağaç, Kazmalı, Çömlekçi, Paşaçayı, Ramazanlar, Ahmetler, Elmalı, Yeşilköy, Kaynarca, Ilıcabaşı, Sarnıç Obalar, Sarısıvat, Dikmen, Işıkeli, Arabaalan, İlyasalan, Yenimahalle, Camialan köylerinde gün içerisinde kapalı olan yolların trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor.

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