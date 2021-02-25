Biga da ‘En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesinin ikincisi düzenlendi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanmalarının önüne geçmek için başlatılan ‘En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi ikinci kez hayata geçirildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği personelleri, çocukların ve gençlerin uyuşturucu madde kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen proje ile ilgili el broşürleri ve ‘En İyi Narkotik Polisi: Anne' logolu maskeler dağıttı. Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri ve özel eğitimli Malinois cinsi uyuşturucu köpeği ‘Lina' vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, uyuşturucu bağımlılığının nasıl başladığına ve ne gibi kötü sonuçlar doğurduğuna yönelik hazırlanan broşürlerde İçişleri Bakanlığı'nın hazırlatmış olduğu bilgilere yer verildi. Polis yetkilileri uyuşturucu ile mücadele programı adı altında oluşturulan ‘Uyuma' programını cep telefonlarınıza ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Bir kez kayıt olmanız yeterli. Çevrenizde uyuşturucu ile alakalı görmüş olduğunuz her türlü konuyu hem görsel hem de yazılı bir şekilde program aracılığı ile bildirebiliyorsunuz. En kısa zamanda güvenlik güçleri olaya müdahale ediyor. Kimliğiniz gizli tutulup herhangi bir şekilde deşifre olmuyorsunuz" ifadelerine yer verdiler.