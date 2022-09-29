Biga Devlet Hastanesi'nde ilk defa yapıldı

Biga Devlet Hastanesinde ilk defa Laparoskopik Nefrektomi (tümör bulunan böbreğin çıkartılması) ve Laparoskopik Sürrenalektomi (tümör bulunan böbrek üstü bezinin çıkartılması) ameliyatları başarıyla gerçekleştirildi. Ameliyatların ardından açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi ve aynı zamanda operasyonları gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Op. Dr. Emrah Demirci yaptığı açıklamada; “65 ve 79 yaşındaki iki hastamızın yan ağrısı ve idrarda kanama şikâyetiyle polikliniğimize başvurmaları sonucunda yapılan tetkiklerinde bir hastamızın sol böbreğinde 5 santimetre ve diğer hastamızın sağ böbreğinde 11 santimetrelik tümörler saptandı. 41 yaşındaki hastamızda ise tansiyon yüksekliği, yüzde ve vücutta şişlik nedeniyle polikliniğimize başvurduğunda tetkikleri sonucunda sağ böbrek üstü bezinde fazla hormon salgılanmasına neden olan 3 santimetrelik tümör tespit ettik. Üç hastamızın da ameliyatlarını Laparoskopik yöntemle başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Hayatlarına sağlıkla devam edebilmeleri için takiplerini yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Demirci sözlerinin devamında ise, “Laparoskopinin karın içindeki organların hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan cilde 2-3 adet 1 santimetrelik kesiler yapılarak yüksek çözünürlüklü bir kamera ve cerrahi aletlerin bu kesilere yerleştirilen borular aracılığıyla organa ulaşımının sağlanmasıyla yapılan kapalı bir ameliyat yöntemi. Bu yöntemin hasta ve cerrah için çok fazla avantajı vardır. Açık ameliyatlarda büyük kesiler yapılmasına karşın bu yöntemle yapılan küçük kesiler sayesinde daha az ağrı, daha az kanama, küçük ameliyat izi, daha kısa hastanede yatış süresi, daha hızlı iyileşme süresi avantajları arasındadır. Karın içindeki tüm ürolojik organların tedavisinde uygun hastalarda bu yöntemi uygulayabiliriz. Amacımız hastalarımızın yaşadığı bölgede sağlık hizmetlerini eksiksiz olarak alması ve farklı şehirlere gitmek zorunda kalmamasıdır” ifadelerini kullandı.