Biga Fatih İlkokulu Avrupa Kalite Etiketi aldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan Biga Fatih İlkokulu, 2021 yılı içerisinde yürütmüş olduğu e-Twinning faaliyetleri sonucunda Avrupa Kalite Etiketi almaya hak kazandı. Biga Fatih İlkokulu Müdürü Ahmet Ulus, her öğrencilerinin dünya vatandaşı olma yolunda ilk adımlarını attıklarını belirterek, "Okulumuz, uluslararası ortaklı bir e-Twinning projesinde yer alarak yapılan çalışmalar sonucunda Avrupa kalite etiketi almıştır. Projede öğrencilerimiz farklı ülkelerden oluşan takımlar ile o ülkelere ait kültürel çalışmalar içinde bulunarak her bir öğrencimizin dünya vatandaşı olma yolunda ilk adımları atması sağlanmıştır. Bu proje sayesinde farklı ülkelerdeki okullarla iş birliği yapılarak, öğrencilerin kültürlerini ve eğitim öğretim faaliyetlerini tanıma fırsatı bulmalarını sağladık" dedi.