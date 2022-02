Biga Gençlik Oyunları'nda muhteşem son

Düzenlenen ödül töreninde ise şampiyonlara ödülleri takdim edildi.

Biga Belediyesi ev sahipliğinde Biga Kaymakamlığı ve Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle organize edilen Biga Gençlik Oyunları, 13 okuldan yaklaşık 600 öğrencinin katılımıyla 9 farklı branşta gerçekleşti. Heyecan ve coşku içinde geçen dört gün boyunca kıyasıya mücadelelere sahne olan Biga Gençlik Oyunları için 18 Şubat 2022 Cuma saat 18:00'de Atatürk Kültür Merkezinde ödül töreni düzenlendi. Törene, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Biga İlçe Başkanı Nihat Borazan, Biga Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Ertuğrul Bilgücü, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Biga Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç, Okul Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Biga Gençlik Oyunları Ödül Töreni, Playstation final müsabakası ile devam etti. Fen Lisesi ve Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri arasında oynanan Playstation heyecan dolu anlara sahne oldu.

Törende konuşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga Gençlik Oyunları'nın coşku ve heyecan içinde geçtiğini ifade ederek gençlerin Türkiye'nin yarınları olduğunu ifade etti.

“Şehrimiz büyük bir gençlik potansiyeline sahip”

Biga'nın büyük bir gençlik potansiyeline sahip olduğunu belirten Başkan Erdoğan, “Biga'mız sportif ve kültürel aktiviteler kapsamında büyük bir hareketliliğe sahip. Gençlik dinamizmi yüksek olan şehrimizde bu potansiyeli her zaman olumlu ve etkin tutmak için yerel yönetimler olarak gençlerimizin yanında olmaya, onlar için projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda şehrimizde gençlik için bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğu içindeyiz. 14-18 Şubat tarihleri arasında Biga Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğiyle coşku ve heyecan içinde gerçekleştirdiğimiz Biga Gençlik Oyunları'nın çok şükür bugün ödül töreninde hep birlikteyiz. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz ve inşallah geleneksel hale getirmeyi planladığımız gençlik oyunlarına 13 okuldan 600'e yakın öğrencimiz katıldı. QR kodlarını okutarak ‘Hazır mısınız Gençler' davetimize katılan gençlerimiz Paintball, Langırt, Olimpik Okçuluk, Dart, Masa Tenisi, Basketbol, Voleybol, Yüzme ve az önce izlediğimiz Playstation gibi 9 farklı branşta mücadele etti. Sportif alanlarda hem eğitici hemde eğlendirici oyunların, gençlerimizin takım ruhu, yarışma duygusu, rekabet ve güven duygusuyla beslenmesine vesile olduğuna canı gönülden inanıyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımız bizlerin umudu ve yarınıdır. Belediyemize ait Atatürk Kültür Merkezi ve 4 adet bilgi evlerimizdeki yaz ve kış aylarında devam eden kurslarımız, Gençlik Merkezimiz, Mehmet Akif Ersoy Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzumuz, Kapalı Spor Salonlarımız ve Stadyumlarımız kısacası tüm yatırımlar ve projeler gençlerimiz içindir. Türkiye'nin yarınları olan göz aydınlığı evlatlarımız için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah gençlerimizi hep birlikte yarınlara hazırlayacağız. Bu güzel organizasyonda emeği geçen Kaymakamlığımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, öğretmenlerimize, yarışmaya katılan gençlerimize ve herkese teşekkür ediyorum. Gençler sizler bizim canımız, ciğerimizsiniz. Sizleri seviyoruz, sizlere güveniyoruz ve her zaman sizin yanında oluyoruz.”

“Biga Gençlik Oyunları sürekli ivme kazanarak devam edecek”

Biga Gençlik Oyunları'nın önümüzdeki yıllarda daha büyük bir ivme kazanacağını ifade eden Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, “Belediyemizin ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün birlikte organize ettiği ve bir hafta süren Biga Gençlik Oyunları'nın ödül törenine sizlerle birlikte olmanın verdiği mutluluk ve heyecanı ifade etmek istiyorum. Mutluyuz, heyecanlıyız çünkü inanıyoruz ve biliyoruz ki siz sevgili gençlere yönelik yapılacak her faaliyetin, her yatırımın ve her harcamanın anlamlı ve önemli olduğuna inanıyoruz. Şüphesiz 2 yıldır pandemiden dolayı herkesin, her yaş grubu çok etkilendi. Ama özellikle çocuklarımız ve siz sevgili gençler bundan daha büyük yara aldınız. Umut ediyoruz ve temenni ediyorum bundan sonra hem katılımcı bazında hem de branş bazında Biga Gençlik Oyunları önümüzdeki yıllarda da sürekli bir ivme kazanarak devam edecektir. Ben huzurlarınızda Belediye Başkanımızdan bunun sözünü almış olayım. Ben bu vesileyle organizasyonda emeği geçen başta Belediyemize, Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve öğretmenlerimize ve sonuç ne olursa olsun bu programda yer alan sevgili gençlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere altın, gümüş ve bronz madalyaları ile hediyeleri takdim edildi. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga Gençlik Oyunları'nda görev alan Beden Eğitimi öğretmenlerine teşekkür belgesi takdim etti. Ödül töreni, protokolün organizasyona katılan tüm öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.