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Biga Hamdibey Ticaret Meslek Lisesi öğrencilerine kooperatifçilik anlatıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde Biga Hamdibey Ticaret Meslek Lisesi’nin “Girişimcilik ve Mesleki Tanıtım Etkinlikleri” kapsamında Kooperatifçilik ile ilgili konferans gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde Biga Hamdibey Ticaret Meslek Lisesi'nin “Girişimcilik ve Mesleki Tanıtım Etkinlikleri” kapsamında Kooperatifçilik ile ilgili konferans gerçekleştirildi.


Meslek Yüksekokulu Kooperatifçilik Program Danışmanı ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Muradiye Özel Ödül'ün konuşmacı olduğu konferansta Ticaret Meslek Lisesi yönetimi, öğretmenleri ve öğrencileri ile Meslek Yüksekokulunun Kooperatifçilik Programı 1. ve 2. Sınıf öğrencileri hazır bulundu.


Konferans T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan kısa tanıtım filminin izlenmesiyle başladı. Konferansta daha sonra söz alan Özel Ödül, gençlere kooperatifin ne olduğu, kooperatifçiliğin dünyada ve Türkiye'de bulunan başarılı örneklerini aktardı.


Özel Ödül'e konferans sonunda Biga Hamdibey Ticaret Meslek Lisesi Müdürü Tahsin Ergün tarafından çiçek takdim edildi.

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