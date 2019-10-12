İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Biga İlçe Jandarma Komutanlığından uyuşturucuya af yok

Çanakkale’nin Biga ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu ele geçirildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu ele geçirildi.


4 Ekim tarihinde başlatılan ve şuana kadar da 115 kilogram ve 97 kök esrar i ele geçirilerek devam eden uyuşturucu operasyonu ile ilgili olarak şüpheli şahıs K.U. yakalandı. Kendisinin başka şahıslarla da bağlantısı olduğu değerlendirilen yaklaşık 3 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda Geyikkırı köyünden M.N.D. ve Balıkesir'den de F.G. isimli şahıs evlerinde yakalandı. Yapılan ev araması sonucunda 22 kilogram esrar maddesi ve çeşitli esrar içiminde ve yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Şahıslar Biga Jandarması tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan Biga İlçe Jandarma Komutanlığı, operasyon kapsamında son bir haftada toplam 138 kilogram esrar ele geçirildiğini açıkladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.