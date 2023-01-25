Biga İtfaiyesi'nden Yangın Eğitimi ve Tatbikatı

Biga'da yangınla mücadelesini aralıksız sürdüren Biga Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Biga Devlet Hastanesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Müftülüğü, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, İlçe Halk Kütüphanesi ve SGK Müdürlüğü'nde personele eğitim vererek, yangın tatbikatı yaptı.

Biga Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “7/24 görev başında olan İtfaiye ekiplerimiz, yangın ve afet durumlarına karşı müdahalede her an teyakkuz halindeyken yangın ihtimaline karşı deneyim kazandırmak amacıyla da kamu kurum ve kuruluşlarındaki yangın tatbikatlarına devam ediyor. Yangın söndürme tatbikatını tüm kurumlarımızda gerçekleştirdik ve personeli bilgilendirdik” denildi.