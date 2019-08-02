Biga İtfaiyesine yangın söndürme ve kurtarma eğitimi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından, Biga Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline ‘Temel İtfaiye Eğitimi' programı kapsamında bir hafta boyunca süren temel yangın söndürme, kurtarma, yangın yerindeki tehlikeler, trafik kazalarına müdahale ve kuyulardan canlı çıkarma eğitimleri uygulamalı olarak verildi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan 20 itfaiye personeli için Biga Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binasında ‘Eğitim Sertifika Töreni' düzenlendi. Törende konuşan Biga Belediyesi İtfaiye Müdürü Recep Tatlıdilli, “Bir hafta süren Temel İtfaiye Eğitimi' programının tamamlanması sonucu eğitimi başarıyla tamamlayan 20 İtfaiye personelimize sertifikalarını verdik. Meslektaşlarımı tebrik ediyor ve başarılarının devamını dileyerek, göstermiş oldukları gayret ve özveriden dolayı teşekkür ediyorum. Biga İtfaiyesi halkımızın can ve malını korumak için gece gündüz çalışmaktadır. Bizler eğitim ve çalışma kalitemizi artırarak halkımıza eğitim vermekten büyük gurur duyuyoruz. Eğitim semineri için Biga Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Şube Müdürü Seyfullah Tolga, “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ve İtfaiye Daire Başkanımız Halil Yılmaz'ın selamlarını sunmaktan onur duyuyorum. Biga Belediyemizin İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan arkadaşlarımız ile Eğitim Şube Müdürlüğümüz personellerinin teorik ve uygulamalı eğitimleri müşterek olarak yürüttüğü program verimli bir şekilde bitirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Eğitime katılan Biga İtfaiyesi personelinin yapmış olduğu fedakarane tutumları takdire şayandır. Nöbet sonrası eğitme özverili bir şekilde katılarak yüksek performans sergilemişlerdir. Biga İtfaiyesini tebrik ediyorum. Misafirperverliğinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

İtfaiye hizmetlerinin önemine değinen Biga Belediye Başkan Bülent Erdoğan ise yaptığı konuşmada, “Belediye hizmetleri içinde ayrı bir öneme sahip olan İtfaiye hizmeti halkımızın can ve mal güvenliğini 7/24 esasına göre korumak amacıyla hayati önem taşıyor. İtfaiye personelimiz her daim hazır olarak canı pahasına görevlerini yerine getiriyor. Hızlı ve etkili bir müdahale içinse eğitimlerimizi profesyonelleştirmeye devam edeceğiz. Yangın ile özdeşleşen itfaiye ekiplerimiz aynı zamanda kaza, deprem, sel, patlama, kurtarma gibi çeşitli görevlerde çalışıyor. Biga Belediyesi İtfaiye Merkezimiz 2011 yılında ilçemize kazandırıldı. Bizim dönemimizde hizmet vermeye başlayan binamızın ekipman yönünden de güçlü olması için şu andaki tüm arazözler bizim dönemimizde alındı. Yenilenen araç ve arazözler sayesinde olaylara kısa zamanda daha etkili biçimde müdahale edebilme imkanı oluştu. Ben eğitim programı için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ve tüm personele eğitim desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Eğitim sonunda sertifika alan ekibimizi de tebrik ederek, hayırlı çalışmalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 20 itfaiye personeline sertifikaları takdim edilirken, program dua ile son buldu.