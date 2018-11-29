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Biga Kaymakamı Can, muhtarlarla bir araya geldi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Kaymakamı Mustafa Can, muhtar ve daire müdürleri ile bir araya gelerek sorunları dinledi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Kaymakamı Mustafa Can, muhtar ve daire müdürleri ile bir araya gelerek sorunları dinledi.


Köşdere aktivite merkezinde yapılan toplantıda konuşan Kaymakam Can mahalle ve köylerin şikayetlerini dinleyip çözüm odaklı çalışmaların yapılacağını söyledi. Kaymakam Can, sorunların çözüleceğini ifade ederek, " Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen toplantıda mahalle ve köylerimizin sorunlarını belirleyip ilgili kurumlarımıza ileteceğiz. Birlikte sorunları çözeceğiz. Yıl içerisinde 50 adet projemizi hayata geçirdik. 108 köyümüzden 90 köyümüze 140 bin metrekare Parke taşı döşendi" diye konuştu.


Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ufuk Erikli, İlçe Özel İdare Müdür Vekili İsmail Satılmış, Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, daire amirleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

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