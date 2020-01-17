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Biga Kent Konseyi 2020'ye hızlı başladı

Biga Kent Konseyi, Motosiklet Kulübü’nden Selçuk Kurt ve Tayyar Potur’u ağırladı.

Biga Kent Konseyi, Motosiklet Kulübü'nden Selçuk Kurt ve Tayyar Potur'u ağırladı.


Toplantıda Dernek Yönetimi bu yıl Motosiklet Festivali planladıklarını açıkladılar. Temsilciler, Türkiye çapındaki takvimde yer almanın önemli olduğunu belirterek, kısa zamanda tarih alınması gerektiği ifade ettiler. Toplantı sonrası Biga Motosiklet Kulübü ve Motor Sporları Derneği 11-14 Haziran 2020 tarihlerini 2020 Türkiye Motosiklet Festivalleri Takvimine girdiler. Biga Kent Konseyi ilçedeki kurumlar, dernekler ve sivil toplum kuruluşları ile Biga'nın tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlerine sahip çıkarak, bunları geliştirmek amacıyla şehir dışından gelecek olanlara etkinliğin tanıtımını sağlayacak. Motor festivalinde bu konular için toplantılar düzenleyecek.

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