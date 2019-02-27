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Biga Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanlığına Erdal Ceylan seçildi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanlığına Erdal Ceylan seçildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanlığına Erdal Ceylan seçildi.


Biga Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan olağan genel kurulunun Divan Başkanlığına Hüseyin Bulut, Başkan Yardımcılığına Ahmet Erden , katip üyeliklerine ise Suat Bilici seçildi. 2018 yılı yönetim kurulu çalışma raporları okunarak ibra edildi. 2019-2020 tahmini bütçe onaylandı. Üye aidatları ise 250 TL olarak belirlendi. 309 üyesi bulunan birliğin iki liste ile gerçekleşen seçimlerinde kapalı zarf usulü yapılan oylamada iki adayda eşit oy aldı. 154 oy alan Ferudun Şeker ile 154 oy alan Erdal Ceylan arasında kura çekildi. 1 geçersiz oyun kullanıldığı seçimde Erdal Ceylan dernek başkanlığına seçildi. Yönetim Kurulu ise Erdal Ceylan, Ahmet Bayram, Sabri Erdoğmuş, Halidun Kaytuka, Mustafa Ertan Özüuygun Denetleme Kurulu Adem Korkut, Ahmet Köse, Fahri Tekin´den oluştu.

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