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Biga Meslek Yüksekokulunda 'amatör denizcilik eğitimi'

Karabiga Liman Başkanlığı tarafından organize edilen Amatör Denizcilik Belgesi Eğitimi ve Sınavı, Biga Meslek Yüksekokulu toplantı salonunda gerçekleştirildi.


Karabiga Liman Başkanı Mahmut Mumcu tarafından Biga Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personeli ile yakınlarından oluşan toplam 16 kursiyere verilen eğitimin sonunda sınav yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Hedef 2023-1 Milyon Amatör Denizci' projesi kapsamında çalışmalar yürüttüklerini ve gayelerinin denizci ülke-denizci millet anlayışını oluşturmak olduğunu ifade eden Karabiga Liman Başkanı Mahmut Mumcu yaptığı konuşmada, “Etrafı denizlerle çevrili ülkemizde insanların denizle daha fazla kucaklaşması amaçlanmaktadır. İmtihan değerlendirmesinin ardından amatör denizcilere belgeleri verilecektir” ifadelerini kullandı.

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