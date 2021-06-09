Biga Millet Bahçesi proje çalışmalarında sona gelindi

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, ilçenin en büyük yeşil alanı ve nefes koridoru olacak olan Millet Bahçesi projesini yerinde inceleyerek proje tasarımını gerçekleştiren firma yetkililerinden bilgi aldı. Başkan Erdoğan, Başkan Yardımcıları Sıtkı Keçeci ve Nazım Hikmet Keskiner, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Şirin Turan ve Fen İşleri Müdür Vekili Erdem Berber ile birlikte Millet Bahçesi'nin proje ihalesini alan On Tasarım Kentsel Tasarım Peyzaj Mimarlık Mühendislik Şirketi proje ekibinden Peyzaj Mimarı Canan Acar ve Peyzaj Mimarı Gamze Salihoğlu'ndan bilgi alarak sahadaki son kontrolleri yaptı.

Proje alanında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, “Güzel ilçemiz Biga için gece gündüz çalışarak yaşam kalitesi yüksek, müreffeh bir ilçe hedefiyle projelerimizi bir bir hayata geçirmenin heyecanı içindeyiz. Bu vesileyle bizi en çok heyecanlandıran, Biga'mıza çok yakışacağını ve nefes olacağını düşündüğümüz Avcılar Köprüsü ile Hacımadan Köprüsü arası, Kocabaş Çayının her iki yakasını kapsayan 61 bin metrekarelik alan ile bölgenin en büyük Millet Bahçesi olma niteliğini taşıyan projemizde incelemeler yaptık. Projemizi tasarlayan şirketin mimarlarından proje çalışmaları hakkında bilgi alarak yapım ihalesine çıkmadan önceki son hali hakkında istişarelerde bulunduk. Kısa süre içinde Belediyemizce yapım ihalesi yapılarak temelini atmayı hedeflediğimiz Millet Bahçesi projemiz İnsan ile doğa arasındaki ilişkiyi dengelemede ve kentsel yaşam koşullarının iyileştirilmesi bağlamında kente büyük bir katkı sunacak, kent halkının yaşam kalitesinin artması ve gelişmesinde destek sağlayacak” dedi.

Biga Millet Bahçesi'nin özel tasarımlı bir proje olacağını ifade eden Başkan Erdoğan, “Söz konusu araziye Türkiye'de nadir örnekleri olan, bölgemizde ise olmayan özel bir proje çizimi gerçekleştirdik. Biga'mıza daha yeşil ve refah yaşam alanları kazandırmak, yaşam ve çevre kalitesini yükseltmek için kısa bir süre içerisinde Millet Bahçesi projemizle ilgili olarak ihaleye çıkacak ve ilk kazmayı vuracağız. İçerisinde yürüyüş alanları, bisiklet yolu, ahşap iskele, koku bahçesi, tıbbi ve aromatik bitkiler, suya inen basamaklar, çocuk oyun alanı sosyal tesis, spor alanları ve amfi tiyatro gibi çalışmaların olacağı bu projemiz aynı zamanda Sakarya ve Kavaklık mahallemize de nefes olacak. Kentsel yaşam kalitesi ve koşullarının iyileştirilmesi bağlamında çok kıymetli bulduğumuz Millet Bahçesi projemiz tüm Bigalı vatandaşlarımızın keyifle zaman geçireceği bir yeşil alan olacağı gibi bölgemizde de değer katacak prestij bir proje olacak” diye konuştu.